Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde bulunan T.G., C.Y. ve E.U. isimli şahısların üzerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili T.G., C.Y. ve E.Ü. isimli şahıslar gözaltın alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.G. ve E.Ü. tutuklandı.