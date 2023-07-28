Nevşehir’de ‘Siber Suçlarla Mücadele’ ve ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ eğitimleri devam ediyor.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince “Siber Suçlarla Mücadele” ve “En İyi Narkotik Polisi Anne” bilgilendirme faaliyetleri Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, belediye personeli, vatandaş ve anne adayı katılımcılara, güvenli internet, parola güvenliği ve dolandırıcılık konularında “Siber Suç Farkındalık ve Bilinçlendirme eğitimi ile uyuşturucu suçları ile mücadele, gençlerin madde bağımlılığından korunması ve uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi konularında “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitim seminerleri düzenleniyor.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güveni için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.