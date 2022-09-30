Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde yakalanan 911 şüpheli şahıstan 99’u tutuklandı.

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde yakalanan 911 şüpheli şahıstan 99’u tutuklandı.

Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzarayı kuş bakışı izleme imkanı Bin 200 rakımdaki cam terastan eşsiz manzarayı kuş bakışı izleme imkanı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan istihbari çalışmalar ve yol kontrollerinde çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 911 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslardan 99’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.