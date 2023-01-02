Eskişehir’de bin 274 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 12 bin 929 şahıs ve 5 bin 875 araç denetlendi.

Eskişehir’de bin 274 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen yılbaşı uygulamasında 12 bin 929 şahıs ve 5 bin 875 araç denetlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş, jandarma suç araştırma timi (JASAT), kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat, komando ve jandarma köpek timi ekiplerince 30 Aralık 2022 ile 2 Ocak 2023 tarihleri arasında yılbaşı uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı toplam bin 274 personelin katılım gösterdiği uygulamada, halkın yoğun olarak kullandığı kara yolları, eğlence mekânları ve güzergâhları ile kamuya açık alanlar asayiş ve trafik yönünden denetlendi.

Aranması bulunan 27 şahıs yakalandı

Gerçekleştirilen denetimlerde, 12 bin 929 şahıs ile 5 bin 875 araç kontrol edildi. Ayrıca umuma açık 173 işyeri ve park denetlendi. Denetimlerde aranması bulunan 27 şahıs ve 1 araç yakalandı. Yapılan aramalarda, 67 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet elektronik terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.

507 araca toplamda 425 bin 370 TL idari para cezası uygulandı

Trafik yönünden yapılan denetimlerde 11 araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, 48 araç trafikten men edildi. Denetlenen 507 araca toplamda 425 bin 370 TL idari para cezası uygulandı.