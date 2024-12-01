Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve kötü hava şartları nedeniyle jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için harekete geçti. Kırsal alanlara yiyecek bırakılırken, yaralı ve donmak üzere olan hayvanlar tedavi altına alındı.

Yoğun kar yağışı ile soğuk hava, yaban ve sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırırken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğadaki canlılara destek olmak amacıyla kırsal alanlara yiyecek bıraktı. Özellikle karlı bölgelerde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan hayvanlar için yem ve mama dağıtımı yapıldı. Jandarma ekipleri, yiyecek dağıtımı sırasında yaralanan ya da soğuktan donmak üzere olan hayvanları tespit ederek barınaklara ulaştırdı. Barınaklarda tedavi altına alınan hayvanların sağlık durumlarıyla yakından ilgilenildi.

Yaralı köpek barınağa teslim edildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayvanlarını Koruma ekipleri, Kadışehri ilçesinde yürütülen devriye faaliyeti esnasında Kangal cinsi, ön ayaklarından birisi olmayan, yaralı köpeği bakımı ve gerekli tedavisi yapılması amacıyla bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına teslim etti. Soğuktan ve yiyecek bulamadığı için bitkin düşen hayvanların da sıcak ortamda karınlarının doyurulup, sağlıklarına kavuşmalarının ardından doğal ortamına bırakıldıkları öğrenildi.