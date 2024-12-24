Samsun’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında icra edilen araştırma neticesinde F.D. (48) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 378 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır uyuşturucu madde, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 37 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili F.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.