Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu çok miktarda bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu çok miktarda bandrolsüz makaron ve tütün ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Erenköy Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın kıyılmış tütünleri makine yardımıyla makaronlara doldurarak Büyükdere Mahallesi’nde bulunan işyerinde sattığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsın evine ve işyerine yapılan operasyonda, 1 adet tütün doldurma makinesi ve 2 adet kompresör, 13 bin 500 dal bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün dolu makaron, 18 bin 200 dal bandrolsüz ve hologramsız boş makaron, 2 kilogram baldrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün, 503 adet sigara paketi boyutunda çok amaçlı kutu ve 150 adet küçük boy kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçu çerçevesinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi.