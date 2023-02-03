Adıyaman’ın Gölbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bir silah tamirhanesine yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bir silah tamirhanesine yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah, tüfek tamiri ve imalatı yapan M.Ç., isimli şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 adet av tüfeği, 6 adet kuru sıkıdan çevrilme namlusu açık tabanca, 4 adet tüfek tetik tertibatı, 13 adet tüfek dipçiği, 6 adet tüfek namlusu, 7 adet tabanca namlusu, 6 adet tabanca üst kapağı, 96 adet tabanca şarjörü, 1 adet freze makinesi, 1 adet silah yapımında kullanılan torna makinası, 41 adet silah tamiri ve yapımında kullanılan çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Adreslerinde çok sayıda silah, tüfek ve parçaları ele geçirilen M.Ç., isimli şahıs gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.