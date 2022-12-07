Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerger ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gerger ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından R.S., isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 11 adet 9 mm tabanca fişeği, 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince silah ve mermiler muhafaza altına alınırken R.S., isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.