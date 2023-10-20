Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde köy okullarındaki öğrencilere eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi ve siber suçlarla ilgili kişisel korunma tedbirleri çerçevesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Enez ilçesine bağlı köy okullarını ziyaret ederek öğrencileri bilgilendirdi.

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla “siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, güvenli internet kullanımı” konularında eğitim veren jandarma ekipleri, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

Siber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenerek maddi ve manevi kaybın önlenmesine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.