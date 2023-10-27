Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanırken, 3 tabanca, 33 mermi ve 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 1 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetlerde 3 olaya müdahale edildi. Müdahale edilen olaylarda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet mermi, 3 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.