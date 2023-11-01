Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 219 adet okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 7 sürücüye para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgelerinde okul servislerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 219 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu bulunan okul servisi şoförüne 6 bin 142 TL para cezası yazıldı.

Ayrıca yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 176 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtılırken, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.