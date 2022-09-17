Zonguldak’ta jandarma ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 12-16 Eylül 2022 tarihinde 48 ekip ve 137 personelin katılımıyla 07.30 ile 16.00 saatleri arasında Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 16 bin 149 kişi, 7 bin 351 araç sorgulandı.

135 umuma açık iş yeri, 72 park ve bahçe, 79 metruk bina kontrol edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda; yoklama kaçağı olarak aranan 11, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 1 olmak üzere toplam 12 kişi hakkında işlem yapıldı.