Eskişehir’de jandarma ekiplerince 268 öğrenci ve 38 öğretmene çeşitli konularda eğitim verildi.

Eskişehir’de jandarma ekiplerince 268 öğrenci ve 38 öğretmene çeşitli konularda eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince ‘Okullarda Güvenli Eğitimin Sağlanması ve Koordinasyonu’ projesi çerçevesinde çalışma yapıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk bölgesinde bulunun Beylikova, Mihalıççık, Günyüzü ve Tepebaşı ilçelerinde bulunan okullarda 38 öğretmene ve 268 öğrenciye jandarma ekiplerince ‘Kişisel Emniyet Tedbirlerinin Alınması’, ‘Suçtan Korunma Yöntemleri’, ‘Güvenli İnternet Kullanımı’, ‘Okul ve Okul Çevresinin Güvenliği’ ve ‘Servis ve Servis Güvenliği’ konularında eğitim verildi.