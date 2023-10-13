Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ilkokul öğrencilerine mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, mobil trafik eğitim tırı ile 9-10 Ekim 2023 tarihinde, trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik öğrencilere trafik güvenliği hakkındaki bilgilendirme yapılarak, farkındalık eğitimi verildi. Burdur Merkez Yazıköy ve Askeriye İlköğretim Okullarında toplam 416 öğrencinin katılımı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.