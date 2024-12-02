Karabük’ün Eflani ilçesinde jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri , yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bünyesinde denetim yaptı.

Yolcu otobüsleri ve ticari taksilerde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.Sürücüleri, kış lastiği konusunda bilgilendiren ekipler, otobüslerdeki yolculara da seyir halindeyken emniyet kemerlerini takmaları uyarısında bulundu.