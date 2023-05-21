Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi Akköy Mahallesi’nde 2 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanırken; 10 adet tarihi obje, 2 adet sikke, 1 adet çan, 1 adet dedektör ve 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemeler incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 2 şüpheli de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.