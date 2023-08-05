Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimlerinde 182 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-4 Ağustos 2023 tarihleri arasında Efeler, Çine ve Kuşadası ilçelerinde ’cyropter ile havadan trafik denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler tarafından 182 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 13 araç sürücüsüne ve sahibine cezai işlem uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi. Öte yandan faaliyette araç sürücüleri ve araçlarda bulunan vatandaşlara emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.