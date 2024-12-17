Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli trafik denetiminde 105 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik jandarması tarafından Efeler ilçesinin Serçeköy Yol Kontrol Noktası’nda Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan görevlendirilen cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 105 araç kontrol edilirken, 8 araç ve sürücüye, 6 bin 336 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç da trafikten men edildi. Öte yandan sürücü ve yolculara emniyet kemerinin kullanımı ve motosiklet kullanıcılarına kask takmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.