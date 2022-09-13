Çankırı’da, jandarma ekipleri tarafından fabrikalarda çalışan erkek işçilere, ‘kadına şiddetle mücadele’ konusunda eğitim verildi.

Çankırı’da, jandarma ekipleri tarafından fabrikalarda çalışan erkek işçilere, ‘kadına şiddetle mücadele’ konusunda eğitim verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ konusunda eğitim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, Şabanözü, Eldivan, Korgun, Çerkeş, Ilgaz, Yapraklı, Orta ve merkez ilçesinde yer alan fabrikalarda çalışan 3 bin 775 erkek vatandaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim vererek önemli bilgiler aktardı. Eğitimlerde işçiler, ellerindeki "kadına el kalkamaz" yazılı dövizlerle farkındalık oluşturdu.

Köy ve mahallelerde de eğitim çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, vatandaşlara KADES uygulamasını tanıtarak, aile içi şiddetin de önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulunuyor.