Eskişehir’de jandarma ekiplerince fabrika çalışanlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince, Odunpazarı İlçesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanlarına seminer verildi. Seminerde, ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, KADES Uygulaması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibatların Kullanılmasının Önemi, Trafik Cezaları, Güvenli İnternet Kullanımı ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Alınacak Tedbirler’ konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.