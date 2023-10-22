Aydın İl Jandarma Komutanlığı olumsuzluk yaşanabilecek bölgelerde drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çalışmaları çerçevesinde teknolojik imkanlardan da yararlanan jandarma ekipleri İncirliova İlçesi Erbeyli ve Karabağ Mahalleleri’nden geçen tren yolu hattı ve hemzemin geçitler ile Osmanbükü, Yazıdere, Hacıaliobası ve Sınırteke Mahallelerinden geçen doğal gaz boru hattı güzergahı ve hat üzerinde bulunan tesisleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti.