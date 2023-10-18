Eskişehir’de jandarma ekiplerince ilkokul çağındaki 68 öğrenciye eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri koordinesinde; Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli katılımıyla ilkokul çağındaki öğrencilere eğitim verildi. Okullarda düzenlenen eğitimde, ‘İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kişisel Emniyet Tedbirlerinin Alınması, Okul ve Okul Çevresi Emniyeti, İnternet Ortamında Çocukların Suç ve Suçtan Korunma Yöntemleri, Güvenli İnternet Kullanımı ‘ konusunda 68 öğrenciye bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.