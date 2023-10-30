Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5 bin 146 sürücü ve araç kontrol edilirken, 375 sürücüye 609 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, jandarma sorumluluk bölgesi olan 14 ilçede eş zamanlı olarak trafik denetim gerçekleştirdi. İlçelerde yapılan denetimlerde toplamda 5 bin 146 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 375 sürücüye 609 bin 998 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde, 69 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ayrıca Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 46 öğrenciye trafik kuralları hakkında, 75 vatandaşa da traktör kazalarına karşı alınacak tedbirler hakkında eğitim verildi.