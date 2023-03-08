Eskişehir’de hırsızlık suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir’de hırsızlık suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Hakkında, ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.T. isimli şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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