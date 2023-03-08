Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yunusemre Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Hakkında, ‘Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.T. isimli şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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