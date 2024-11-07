Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.C.(22) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 160 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.