Eskişehir’de 7 ay kadar önce kent merkezinden çalınan ve Alpu İlçesi’nde kullanılan motosiklet, jandarma ekiplerince tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, durdurulan bir motosikletin motor ve şasi numaralarının kazınmış olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, motosikletin 26 Nisan 2024 tarihinde Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi’nden çalındığı, beyaz renge boyanarak kullanıldığı tespit edildi. Çalıntı motosiklet, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Çalıntı motosikleti kullanan şüpheli hakkında ‘Suç Eşyasının Satın Alınması’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.