Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen Zeytin ve Kültür Festivali’nde vatandaşları çeşitli konular hakkında bilgilendiren jandarma ekipleri çocuklara da hediyeler dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Kuyucak’ta düzenlenen Zeytin ve Kültür Festivali’nde stant açtı. Jandarma ekipleri festivale ziyaretçi olarak gelen kadınlara KADES uygulaması hakkında, erkeklere ise ’Kadına El Kalkamaz Mottosuyla’ bilgilendirme yapılarak vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Çocuklara ise jandarmayı tanıtıcı bilgiler verilirken, Türk Bayrağı, balon ve jandarma çocuk dergisi hediye edildi.