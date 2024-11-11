Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde 250 fidan toprakla buluşturulurken faaliyete Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile Tekman ilçesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler katıldı. Etkinlik fidanlara can suyu verilmesiyle sona erdi.

Erzurum Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda ise 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Öte yandan Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personeli tarafından Erzurum-Tekman karayolunun ikinci kilometresinde 10 fidan toprakla buluşturuldu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada bağlı birliklerce gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için orman varlığının korunması ve arttırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğe belirtildi.