Özel CNG Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin programı iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı çınarlar ziyaret edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ill genelindeki yaşlı bireyler; huzurevlerinde, evlerinde, arazide ve sokakta ziyaret edildi. Ekipler, yaşlı çınarlara çiçek takdim edip, günlerini tebrik etti. Sağlık durumları ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığı sorulan yaşlılar, jandarma ekiplerine ulaşabilecekleri iletişim bilgileri verildi.
Kaynak: iha