Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaşlı çınarlar ziyaret edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ill genelindeki yaşlı bireyler; huzurevlerinde, evlerinde, arazide ve sokakta ziyaret edildi. Ekipler, yaşlı çınarlara çiçek takdim edip, günlerini tebrik etti. Sağlık durumları ve herhangi bir talebinin bulunup bulunmadığı sorulan yaşlılar, jandarma ekiplerine ulaşabilecekleri iletişim bilgileri verildi.