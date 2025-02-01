Uşak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ve Asayiş timleri, çevre ve yaban hayatını koruma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Uşak ili Sivaslı ilçesi Budaklar köyünde yaralı halde bulunan bir Atmaca kuşu, ekipler tarafından fark edilerek güvenli bir şekilde koruma altına alındı.UŞAK (İGFA) - İlk kontrolleri yapılan yaralı atmaca, gerekli tedavisinin yapılması için Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, doğada yaralı ya da yardıma muhtaç halde bulunan yaban hayvanları için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirterek, böyle durumlarda ilgili kurumlara haber verilmesi çağrısında bulundu.

Jandarma ekipleri, doğa ve yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.