Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı vatandaşları çevre temizliği, sıfır atık ve orman yangınlarına karşı uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkları ziyarete gelen vatandaşlara yönelik çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması için çevre temizliği ile sıfır atık konularında ’Temiz Doğa Temiz Gelecek’ mottosuyla bilgilendirme çalışması yapıldı. Öte yandan ekipler tarafından yaz mevsimi nedeniyle risk oluşturan yerlerde orman yangınlarına dikkat çekilerek ’Her Şey Elimizde’ mottosuyla ’ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar’ broşürü dağıtıldı. Çocukları da unutmayan jandarma ekipleri miniklere boyama kitabı dağıttı.