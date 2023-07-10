Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaz aylarına artış gösteren orman yangınlarına karşı bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Doğal dengenin ve biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği, su rejiminin düzenlenmesi ve besin döngüsü gibi katkılarıyla tüm canlılar için kritik öneme sahip olan ormanlar, son yıllarda da ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıkça yaşanan orman yangınlarından olumsuz olarak etkileniyor. Orman yangınları, ormanlık alanlardaki tahribatın yanında insan hayatını da tehlikeye atarken, hava kirliliği ve kültürel mirasın yok olması gibi çeşitli olumsuzluklara yol açıyor. Son yıllarda artış gösteren orman yangınları dolayısıyla Aydın İl Jandarma ekipleri de teyakkuza geçerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara, kent genelinde yaz aylarının başlaması sebebiyle orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ile anız yangınlarının zararları korusunda bilgilendirme yapılarak uyarılarda bulunuldu. Öte yandan ormanlık alanda devriyelerini de sıklaştıran jandarma ekipleri, ormanlarda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve duyarlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.