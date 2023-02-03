Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ’Jandarmadan Şiddete Sıfır Tolerans’ faaliyetleri aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi’nde yaşayan 57 kişiye, KADES ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla ilgili konularda bilgilendirmelerde bulundu. Kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilirken, farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi’ndeki vatandaşlar KADES hakkında bilgilendirdi.

Söke Ziraat Odası ’Tanyeri ile devam’ dedi

Söke Ziraat Odası ’Tanyeri ile devam’ dedi

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