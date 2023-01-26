Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ve İncirliova ilçesinde bulunan vatandaşlar dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Söke ve İncirliova ilçesinde bulunan vatandaşlar dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri; Söke Çalışlı Mahallesi ve İncirliova ilçesinde bulunan 68 vatandaşa, son dönemlerde meydana gelen dolandırıcılık ve hırsızlık olayları, icra edilen devriye faaliyetlerinde suçüstü yapılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler, meydana gelen olaylarda suçüstü yakalanan ve önümüzdeki dönemlerde meydana gelebilecek hırsızlık, dolandırıcılık olayları konularında tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili vatandaşları bilgilendiren ekipler vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.