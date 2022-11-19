Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ faaliyeti çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ faaliyeti çerçevesinde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliği ekipleri KADES ve ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri bu çerçevede Salavatlı Mahallesi’nde 65 vatandaşa ’Kadına El Kal-Ka-Maz’ mottosuyla 6284 sayılı kanun, şiddetin tanımı ve türleri, başvuru mercileri, KADES uygulaması konularını içerisine alan bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirerek broşür dağıttı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kadınların ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtildi.