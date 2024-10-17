Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ projesi çerçevesinde traktör sürücülerine 250 adet reflektör dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarması ekipleri tarafından ‘Reflektör Tak Görünür Ol’ projesi çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, jandarma sorumluluk alanında yaşayan 130 traktör ve tarım aracı sürücüsüne reflektör kullanımının önemi, tepe lambası ve rops demiri kullanımının önemi, tarım araçlarının güvenli kullanımı ve traktörlerin karıştığı kazalarda alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca traktör sürücülerine 250 adet reflektör dağıtımı yapıldı.