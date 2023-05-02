Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik ’Rollover Protection System (ROPS)-reflektör’ eğitimi faaliyetlerini sürdürdü.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine yönelik ’ROPS/reflektör’ eğitimi faaliyeti çerçevesinde farklı tarihlerde Didim ilçesi Balat Mahallesi ve Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi olmak üzere toplam 44 traktör sürücüsüne; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen Rops sistemi ile traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba konularında sürücülere eğitim verilerek bilgilendirme yapıldı.