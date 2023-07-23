Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından traktör sürücülerine ’rops demiri ve reflektör’ eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından Karpuzlu ilçesi Tekerler Mahallesi ve Kuyucak ilçesi Yöre Mahallesi’nde toplam 63 traktör sürücüsüne; trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen rops sistemi ile traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba başta olmak üzere çeşitli konularda eğitimler verildi. Traktör sürücülerinden gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.