Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde görevli jandarma ekipleri, sürücülere kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki trafik jandarma ekipleri, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir ortamda bayramlarını kutlamak için rutin trafik uygulaması sürdürüyor. Trafik jandarma ekipleri, Yüksekova-Esendere beldesi arası yolculuk yapan sürücülere Ramazan Bayramı nedeniyle kolonya ve şekerleme ikramında bulundu.

Durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayan jandarma personelleri; sürücüleri kemer takmaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları ve hız yapmamaları konularında bilgilendirici broşürler dağıttı.