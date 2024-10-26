Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri bir işletmede çalışan kadınlara uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve alınacak tedbirlere karşı bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Söke’de bulunan bir işletmede 380 kadın çalışana ’En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’ kapsamında eğitim verdi. Jandarma ekipleri kadınlara, uyuşturucu madde kullanımın önlenmesi ve bu konuda alınacak tedbirler ile UYUMA isimli program hakkında bilgilendirmelerde bulundu.