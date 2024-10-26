Samsun’da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

19 Mayıs ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.D. (46) ve H.D. (24) isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Olayın öğrenilmesinin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evinlerinde yapılan aramada, 19 gr kubar esrar maddesi, 6 gr kenevir tohumu, 2 Adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 41 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldı.