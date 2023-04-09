Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde bir şahsa ait iş yeri, ev ve aracında yapılan aramalarda sahte alkol ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Efeler İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde bir şahsa ait büfe, ev ve aracında yapılan aramada 43 adet 0,5 litrelik pet şişede toplam 21,5 litre el yapımı sahte rakı ele geçirildi. Şahsı gözaltına alan jandarma ekipleri, sahte alkollere de el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.