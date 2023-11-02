Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak köpeklerinin yaşam şartlarını kolaylaştırmak için ilçelerdeki bazı noktalara kulübe bıraktı. Köpeklere mama desteği sağlayan ekipler, gece görünür olmaları için de reflektörle kaplı tasma taktı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk hava şartlarında sahipsiz köpeklerin korunması ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması için hazırlanan kulübeler, ilçelerdeki bazı noktalara bıraktı. Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bazı bölgelerde yaşayan köpeklere mama bırakan ekipler, gece görünür olmaları için de reflektörle kaplı tasma taktı.

İrfan Aydemir, vatandaş olarak jandarmanın sokak hayvanlarına yönelik yaptığı duyarlı davranıştan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Ankara’dan balık tutmak amaçlı geldiğimde jandarmanın köpeklere mama vermesi, kulübe bırakması, gece görünür olması için tasma takması gibi faaliyetlerini destekliyorum, gayet güzel bir davranış. Devamını da diliyorum buradaki hayvanlar aç kalmasın" dedi.