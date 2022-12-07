Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince, çevre ve doğa korunması çerçevesinde sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri ’jandarma kış ayında patili dostlarını unutmadı’ faaliyeti çerçevesinde Kuşadası ve Sultanhisar ilçelerinde kış aylarının başlaması ile birlikte soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının bulunabileceği noktalara kedi-köpek maması bıraktı.

Öte yandan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından 5199 Sayılı Kanun ve Çevre bilincinin oluşturulması konusunda vatandaşlar bilgilendirilerek broşür dağıtıldı.