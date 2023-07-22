Havaların ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın riski artarken, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ormanlık alanlarda yangınlara karşı teyakkuza geçti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından son yıllarda artan orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirme ve ormanlık bölgeleri gözetleme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanların giriş ve çıkışlarında, orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde keşif ve gözetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Orman yangınlarına karşı dikkat edilecek hususlar ile anız yangınlarının zararları korusunda da vatandaşlar bilgilendirilerek, orman yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olunması istendi.