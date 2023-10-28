Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy İlkokulu’nda jandarma ekipleri cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında okulu Türk bayrakları ile süsleyerek öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın kent genelindeki faaliyetleri aralıksız sürüyor. Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kuşadası Merkez Karakol Komutanlığı ve Motosikletli Jandarma Asayiş Timi personelleriyle birlikte Yeniköy İlkokulu’nda etkinlik düzenlendi. Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında okul minik öğrenciler ile birlikte Türk Bayrakları ile süslenirken, Jandarma Trafik Timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi. Etkinlik sonunda çocuklardan gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri Türk Bayrağı ve jandarma boyama kitabı hediye etti.