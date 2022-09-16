2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’da jandarma ekipleri 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’da jandarma ekipleri 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’da okul çevrelerinde denetimler arttırıldı. Bu çerçevede jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşması ve okullarında güvenli şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için yol üzerinde trafik, okul giriş ve çıkışlarında öğrenci servisi kontrolleri gerçekleştiriyor. 12 Eylül’den bugüne şehir genelinde 548 öğrenci servisi ile 174 okul çevresinde güvelik kontrolleri yapıldı.