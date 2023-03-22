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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Jandarmadan Jandarma Görevde Çocuklarımız Güvende’ faaliyet çerçevesinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla Çine İlçesi Evciler İlkokulu’nda eğitim öğretim gören, 102 öğrenciye ’suçtan korunma ve kişisel güvenlik’ konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. Miniklerle birlikte ’Tim Jandarma’ çizgi filmi izleyen jandarma ekipleri öğrencilerle yakından ilgilenerek sorularını cevapladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen eğitim faaliyeti sürüyor.

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