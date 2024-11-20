Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik bilinci kazandırmak için eğitim programı düzenledi.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, trafik kurallarının önemini vurgulamak amacıyla ilkokul öğrencileri ve öğretmenlere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen programda, Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulunda öğrenim gören 70 öğrenci ve öğretmen bilgilendirildi. Eğitim kapsamında öğrencilere, yaya ve araç trafiğinde dikkat edilmesi gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişlerde güvenli yöntemler ve bisiklet gibi araçları kullanırken alınması gereken önlemler aktarıldı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, trafik kurallarına uymanın kazaların önlenmesindeki hayati rolüne dikkat çekti. Etkinlik sonunda öğrenci ve öğretmenlere "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı dergi hediye edilerek öğrendiklerini pekiştirmeleri için görsel ve yazılı bilgiler sunuldu.